Mientras en el América están pasando momentos complicados por las actuaciones de Oscar Jiménez como portero titular en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX, en Italia Guillermo Ochoa está dusfrutando de la vida en Salerno a pesar de que el Salernitana está involucrado en la lucha por evitar el descenso.

A pesar de que alguna vez se llevó ocho goles en un partido contra el Atalanta y de que tuvo que asumir la suplencia del Salernitana ante el regreso del portero italiano Luigi Sepe, Guillermo Ochoa ha convencido a la afición de su equipo y la directiva ya considera extenderle su contrato.

Guillermo Ochoa ya está contemplando la posibilidad de firmar una extensión de contrato por seis meses con el Salernitana, pero también han comenzado a circular versiones sobre su posible fichaje por uno de los poderosos equipos de Italia: el Milán y el Inter de Milán. El pasaporte comunitario ya no sería problema.

En el Salernitana están contentos con la labor de Guillermo Ochoa. En las tribunas del estadio Arechi, los aficionados se disfrazan con la característica cabellera del portero mexicano y también muestran mantas con la leyenda "No Memo, no party". Pero la euforia no se acaba ahí.

Un pastel especial para Guillermo Ochoa

En una pastelería llamada Arienzo, ubicada en via Silvio Baratta, en Salerno, ha preparado el pastel Ochoa como homenaje al portero del Salernitana y de la selección mexicana. El pastel en honor a Guillermo Ochoa está decorado con el apellido y el número del portero mexicano y con el escudo del Salernitana.