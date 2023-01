A pesar de ser titular con el Ajax, el ex del Club América es acusado de estar fuera de ritmo en comparación con sus compañeros.

Jorge Sánchez está viviendo la primera temporada de su carrera en el futbol de Europa, y durante el último semestre de 2022 se ha ganado la confianza del entrenador, Alfred Schreuder, quien le ha concedido la titularidad. Sin embargo, no todo todo es color de rosas para el futbolista mexicano.

En lo que va del 2023, el ex del Club América no ha tenido su mejor desempeño y el equipo de la capital holandesa no ha conseguido triunfos con su presencia, tal como ocurrió el pasado fin de semana en el clásico contra el Feyenoord. Esto le ha valido las primeras críticas importantes de parte de la afición y también de algunos medios.

Después del empate en el duelo que también tuvo a Santi Giménez como protagonista, el editor del medio neerlandés Voetbal International, Freek Jansen, arremetió sin piedad contra el jugador de la Selección Mexicana de Futbol, por considerar que no se encuentra al nivel del resto de sus compañeros.

"Hace casi todo mal" fueron las palabras del reconocido periodista tras el partido por la jornada 17 de la Eredivisie, donde a Jorge Sánchez se lo vio desbordado por la banda en varias ocasiones. De hecho, el surgido en Santos Laguna también ha sido blanco de algunas críticas por parte de la apasionada fanaticada del Ajax.

Así le está yendo a Jorge Sánchez y Ajax

Hasta este momento, Jorge Sánchez registra un total de 15 partidos con la playera del Ajax (incluyendo competencias nacionales e internacionales), dentro de los cuales anotó un gol. El equipo de Ámsterdam marcha en la quinta colocación con 33 unidades, a cinco del líder Feyenoord.