Ex Chivas y Cruz Azul | VIDEO: Gullit Peña aparece bebiendo con un aficionado

Después de sus últimos pasos por el FAS de El Salvador y el Antigua de Guatemala, Carlos Peña se quedó sin club y continúa actualmente en condición de libre. Mientras tanto, el exmediocampista de la Selección Mexicana de Futbol se dio tiempo para generar polémica extracancha en las redes sociales.

En un video difundido en la famosa red social TikTok, se lo ve al 'Gullit' bebiendo bebida blanca de una botella junto a un aficionado, plenamente conciente de que está siendo grabado. El material se fue viralizando poco a poco y ya cuenta con más de 10 mil likes, además de comentarios opinando sobre el futbolista.

No es la primera vez que el exfutbolista de Chivas, Cruz Azul y León, entre otros, se ve envuelto en este tipo de situaciones. De hecho, el problema de las bebidas alcohólicas ha marcado la carrera de este elemento, aunque en diversas ocasiones él mismo ha pedido que no se hable si no se tenía evidencia.

Surgido en las fuerzas básicas del Pachuca, y con pasos por el Guadalajara, León (bicampeón), Cruz Azul y Rangers en Europa, Gullit Peña llegó a ser mundialista por México en la Copa del Mundo del 2014, pero su carrera fue en detrimento poco a poco hasta formar parte de sus últimos equipos en Centroamérica, donde terminó por marcharse.

Gullit Peña, sin equipo

En su último paso por el Antigua, Carlos Peña fue despedido debido a su alto costo salarial (de acuerdo a la información oficialmente barajada). Y después de sonar para regresar a la Liga MX, a sus 31 años, el futbolista que fue posicionado como de exportación hacia Europa hoy se encuentra sin club.