El flamante entrenador de la Selección Mexicana, Diego Cocca, presentó este jueves su primera nómina de convocados, para los encuentros correspondientes a la Liga de Naciones Concacaf, donde el Tri se medirá ante Jamaica y Surinam. En la misma, se encuentra, una vez más, Guillermo Ochoa, quien a sus 37 años se mantiene vigente siendo titular en la Serie A.

La salida de Memo Ochoa del América generó cierta sorpresa, pues a su edad, pocos esperaban que el experimentado guardameta pudiera tener una nueva oportunidad en el futbol europeo. Sin embargo, sus actuaciones con Salernitana han sido buenas, a tal punto de que la institución ya planea renovarle, aunque también existen otros interéses en el portero mexicano.

Reciéntemente, corrió la versión de que AC Milan e Inter de Milan tenían en carpeta a Guillermo Ochoa, quien en diálogo con Marca reconoció conversaciones: "Con tranquilidad. Ha habido acercamiento de otros clubes, pero ya tengo mucha experiencia y los rumores a veces no sirven. Lo importante es lo que hagas en la cancha. Los clubes importantes de Italia ya saben que tengo pasaporte comunitario, que todo es más fácil", explicó.

La edad no es un impedimento para Guillermo Ochoa, quien tras regresar a Europa, todavía sueña con alcanzar nuevos objetivos: "Ojalá algún día pueda jugar Champions League. Veremos qué pasa en estos seis meses de contrato. En verano ya podría ser libre", reconoció el guardameta, quien se ha ganado elogios por sus actuaciones en Salernitana.

No piensa en el retiro

A los 37 años, siendo titular en Italia y considerado para el nuevo proceso de la Selección Mexicana, Ochoa no duda: "Veo lejana la retirada. Me siento muy bien físicamente, las lesiones me han respetado bastante y mentalmente tengo el deseo de pelear y competir en una gran Liga y en un gran equipo. Soy el primer portero mexicano que dio el paso de salir y me costó mucho, pues antes era extracomunitario. Ahora es más fácil pues ya tengo el pasaporte español. Espero que esto sea la llave para que más porteros mexicanos emigren a Europa pronto", afirmó Memo.