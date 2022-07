A pesar de que el Real Betis sigue teniendo en el aire el futuro del mexicano Diego Lainez, al parecer todavía no todo está perdido para el canterano de las Águilas del América, quien tendría varias “novias” rondándole. Tal sería el caso de equipos como el Mallorca y el Rayo Vallecano, quienes no han descartado por completo el fichaje del tricolor, y al parecer tendrían competencia que llegaría desde Francia.

De acuerdo a diversos medios en España como Onda Bética y Kery News, se dio a conocer que el jugador de la Selección Mexicana habría despertado de nuevo el interés del conjunto del Olympique de Lyon, quienes de acuerdo a dichos medios estarían dispuestos a tomarlo en la negociación por Aouar, el cual es de interés para el conjunto comandado por Manuel Pellegrini y compañía para la próxima campaña.

Pero no todo es tan sencillo como parece, pues habría un problema, ya que ahora es que Lainez todavía no ha arreglado la renovación con el conjunto sevillano, y por ello hasta que no firme la renovación no tendrá la oportunidad de salir ni aceptar ningún tipo de oferta, pero se reveló que no cesan las negociaciones con la escuadra española, pero si no consigue acelerar la situación esta oportunidad podría esfumarse.

El futbolista mexicano tendría competencia pues a pesar de que es del gusto del equipo francés, ellos tendrían la mira más férrea en William Carvalho, quien es realmente el que les quita el sueño en Francia, pero a pesar de su interés, el nombre del mexicano no ha dejado de estar sobre la mesa, además de que cuenta con todas las credenciales que la escuadra de Lyon solicita para incorporarse con ellos.

Apenas el pasado lunes el futbolista tabasqueño reportó con los verdiblancos, luego de recibir unos días más de descanso tras cumplir con partidos con el Tricolor, y si bien entrena a tope y bajo la dirección técnica del timonel chileno, el jugador es consciente que el Betis le busca una salida que beneficie a ambas partes, con quienes posee contrato con los sevillanos hasta el verano de 2024.