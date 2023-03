Uno de los futbolistas mexicanos más cuestionados en los últimos años ha sido el volante ofensivo Rodolfo Pizarro, de él se esperaba que se convirtiera en figura de la Liga MX, que fuera fichado por algún equipo de Europa y que se convirtiera en un referente de la selección mexicana.

La carrera de Rodolfo Pizarro comenzó con los Tuzos del Pachuca donde sus destellos le valieron ser fichado por las Chivas del Guadalajara donde también tuvo algunos buenos momentos y posteriormente pasó a los Rayados del Monterrey; con los tres fue campeón de liga.

Sin embargo, el fichaje de Rodolfo Pizarro hacia el futbol europeo nunca se concretó como sí sucedió con sus excompañeros Hirving el Chucky Lozano y Erick Gutiérrez. Además, con la selección mexicana no se consolidó a pesar de las oportunidades que le dieron entrenadores como Miguel Herrera, Juan Carlos Osorio y Gerardo Tata Martino; con ninguno de ellos pudo ir al Mundial.

La oportunidad de ir al futbol extranjero para Rodolfo Pizarro se dio en 2020 en la Major League Soccer (MLS) con el Inter de Miami, equipo en el que estuvo dos temporadas antes de regresar a la Liga MX con el Monterrey. El volante mexicano volvió al equipo estadounidense para la temporada 2023.

Me siento más maduro: Rodolfo Pizarro

En conferencia de prensa, Rodolfo Pizarro confesó que en el Inter de Miami, "el último año que estuve acá antes de irme no disfruté muchas veces como tenía que haber disfrutado. Hubo un tiempo que no estuve feliz para jugar, no estaba como valorando lo que tenía. Ahora me siento mucho más maduro, al irme y regresar valoro más lo que es esta institución y lo que es este equipo, aprendí a valorar la profesión, valorar el que somos privilegiados de jugar futbol, de hacer lo que nos gusta, tratar de hacer felices, felices la vida y después jugar por divertirse, por jugar futbol, creo que eso es lo que ha cambiado la mentalidad".