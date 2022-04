Después de varios años en gran nivel con la camiseta de Porto, Héctor Herrera llegó a España para reforzar el mediocampo de un grande europeo como Real Madrid. Sin embargo, no fue fácil para el mediocampista del Tri encontrar los minutos necesarios que le permitieran mostrar su mejor versión. Esa situación seguramente haya influido y mucho a la hora de tomar la decisión de emigrar con destino al Houston Dynamo a partir de la próxima temporada.

Sin embargo, las últimas semanas han sido diferentes para Héctor Herrera. Desde que empezó 2022, el volante de la Selección Mexicana logró escalar en la consideración de Diego Simeone, hasta terminar convirtiéndose en una pieza clave del equipo titular. Esta situación es la que hace aún más curiosa su decisión de ir a una liga menos competitiva como lo es la Major League Soccer. De hecho, el futbolista recibió ciertas críticas debido a eso.

De hecho, Herrera jugó 11 partidos oficiales, sumados Liga, Copa, Supercopa y Champions League. De esa cantidad, en seis partió como titular, lo cual habla de su vigencia y del buen estado de forma que atraviesa: “He tenido mucha participación, me siento importante en el equipo y tranquilo. Dije que iba a dar todo por esta camiseta y siempre ha sido así. Cuando no me toque jugar, intento ser lo más profesional posible y aprovechar las oportunidades”, expresó en diálogo con Diario AS.

"Estoy contento con lo que estoy haciendo, siempre trabajo al 100 por cierto para cuando el míster lo decida, estar preparado. Siempre he estado a la altura del equipo, si no me dio más oportunidades que merecía, son decisiones de él y las respeto”, dijo Herrera al referirse a su situación dentro del plantel conducido por el argentino Diego Simeone.

La victoria ante Cádiz

Por otro lado, Herrera también sumó minutos en la victoria ante Cádiz, la cual sitúa a los Colchoneros en el cuarto lugar de la tabla. "Ha sido un partido muy complicado. Pero lo importante era sacar el resultado, seguir arriba en las cuatro posiciones. Hay que saber sufrir, hoy nos tocó. El equipo supo aguantar, hay que mejorar muchas cosas, pero seguimos en la misma línea", analizó el referente de la Selección Mexicana.