Luego de 22 jornadas de la Serie A 2021-22, el Inter de Milán marcha como líder como líder de la clasificación con 53 puntos, seguido por el Milán que tiene 48 y por el Napoli de Hirving el Chucky Lozano que lleva 46. Aun así, el extremo mexicano le ha mandado un mensaje de advertencia a la squadra nerazzurra.

"Podemos tutear al Inter, es más, somos más fuertes. Si comparamos a cada jugador, nuestro valor es más alto", dijo Hirving Lozano en entrevista para el diario italiano Corriere della Sera. "Jugamos por el título y no nos escondemos. El campeonato sigue siendo muy largo, pero somos fuertes y debemos apuntar a lo más alto, incluso si Inter y Milan van fuerte".

En su tercera temporada con el Napoli, Hirving Lozano habló de la experiencia que ha tenido con los tres entrenadores que ha tenido en el futbol italiano. "Si nos fijamos en el número de partidos, tuve el mismo protagonismo con todos. Carlo Ancelotti me recibió en Nápoles, con Gennaro Gattuso fue complicado al comienzo, pero luego nos entendimos. Luciano Spalletti te motiva mucho, tiene experiencia y no solo te pide trabajar, sino que da el ejemplo. Me reprocha, pero entiendo que lo hace para mejorarme".

Chucky Lozano y su miedo de perder el ojo

En la misma entrevista con el diario Corriere della Sera, Hirving Lozano recordó el espeluznante momento que vivió con la selección mexicana en la Copa Oro 2021 tras el impacto que tuvo ante el portero Marvin Phillip de Trinidad y Tobago en partido de la fase de grupos.

"Viví momentos de terror, el dolor era fortísimo. Tuve miedo de perder el ojo", confesó Hirving el Chucky Lozano y reveló que "no quería aceptar la idea de no poder volver a jugar al fútbol. Los doctores fueron rápidos, me calmaron y luego me revelaron que mi ojo estuvo en peligro. Es un miedo que llevé adentro durante mucho tiempo. La herida me dolía y en cada choque tenía miedo".