Se perdió otro partido: Hirving Lozano no estuvo en la victoria del Napoli por la Serie A

Tras las celebraciones de Año Nuevo, varios deportistas de todo el mundo se han visto obligados a ceder sus actividades tras ser diagnosticados con Coronavirus (COVID-19). Tal es el caso de Hirving Lozano, quien recibió un positivo en el hisopado realizado en México antes de regresar a Italia.

Por tal motivo, el jugador de la Selección Mexicana no pudo estar presente en el empate del Napoli con la Juventus el jueves pasado y volvió a ausentarse este domingo en la vigesimoprimera fecha de la Serie A. Hace minutos, el cuadro napolitano venció a la Sampodoria por 1 a 0, en un encuentro que dio la sensación de que podía tener una diferencia mayor.

Pasada la media hora de partido, Juan Jesus abrió el marcador con un cabezazo, pero la jugada fue anulada por el VAR. No obstante, para los 43 minutos, Andrea Petagna agarró el balón en el aire y le dio de chilena para anotar el primer y único gol que le dio los tres puntos a los napolitanos, que no estuvieron muy ambiciosos en la segunda mitad.

Con este resultado, el Napoli terminó con la racha de dos encuentros sin ganar y se sitúa en el tercer lugar con 43 puntos. Por su parte, “Chucky” Lozano todavía no tiene una fecha para volver a estar disponible, ya que se encuentra aislado y es probable que no llegue para los octavos de final de la Copa Italia contra la Fiorentina el jueves a las 11:00 a.m.