Aunque es un mérito enorme que Raúl Jiménez haya vuelto a la actividad después de su fractura de cráneo, resulta inevitable señalar que hasta ahora no ha podido recuperar su mejor nivel futbolístico, en estos momentos buscando dejar atrás una lesión que pone en riesgo su asistencia a la Copa del Mundo.

Aquella jugada difícilmente saldrá de la mente de todos los aficionados que vieron aquel partido en 2020, con el delantero mexicano siendo impactado por la cabeza de David Luiz, que de manera imprudente lo conectó de lleno.

El delantero mexicano ha charlado en contadas veces del incidente, contando para ESPN por fin qué sucedió con el defensa brasileño posterior al golpe: “Desde que estaba en el hospital ya tenía mensajes suyos preguntándome cómo estaba, que estaba apenado y le dije que no pasaba nada, que era una jugada futbolera. Después ellos vinieron a jugar, salió expulsado, yo estaba en el palco y fue a saludarme”, contó el formado en América.

Igualmente, hizo una confesión inédita: La herida aún no ha quedado completamente recuperada: "Antes era una protección completa, luego se hizo más chica y ahora es una banda, tipo cinta de cabello largo, que cubre más esa parte, pues es donde el cráneo no está completamente soldado y es de protección y no haya un golpe crítico. Tengo la fisura del cráneo y es difícil que me vuelvan a pegar en ese lugar, pero es recomendación de los médicos".

Volver no era fácil

En un inicio, muchos pronósticos indicaban lo peor para Raúl Jiménez, que dio una lección de vida y conociendo los riesgos se rehabilitó y volvió a desempeñar su profesión. Desde entonces ya ha podido disputar 40 partidos en Inglaterra, considerado el mejor futbol del mundo.