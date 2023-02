Inesperada presencia mexicana en Real Madrid vs. Al Ahly por el Mundial de Clubes

Luego de una larga espera, el Mundial de Clubes está entrando en su última etapa de competencia y tendrá su definición en los próximos días. La primera semifinal la disputarán el Flamengo frente a Al Hilal, mientras que la otra la disputarán el Real Madrid y Al Ahly. Sin embargo, los Merengues no contarán con todas sus cartas ya que algunos se bajaron de la convocatoria por lesión.

La realidad es que el Real Madrid no se encuentra en su mejor momento, por lo que podría suceder cualquier cosa en la competencia internacional. Asimismo, es la primera vez desde 2017 que no hay presencia de un equipo mexicano en el Mundial de Clubes. Esto se debe a que el Seattle Sounders fue el campeón de la Concachampions, aunque no logró acceder a las semifinales.

La presencia mexicana en el Real Madrid vs. Al Ahly

Más allá de que ningún equipo de la Liga MX logró llegar al Mundial de Clubes, el país tendrá su representante en el torneo. Esta situación se refiere a que Fernándo Guerrero será asistente del VAR en el encuentro entre Real Madrid y Al Ahly. Mientras que el encargado de la división será Nicolás Gallo, Kathryn Nesbitt se encargará del fuera de juego.

El colegiado mexicano es internacional desde 2014 y viene de tener una actuación muy destacable en el Mundial de Qatar. De hecho, fue designado para ser asistente del VAR en la final que disputaron Francia y Argentina. Por lo tanto, Guerrero cuenta con un apoyo muy importante del cuerpo arbitral de la FIFA.