Constantemente los medios de comunicación y los aficionados cuestionan las razones por las que no hay más jugadores mexicanos que migren al futbol de Europa, ante esta situación, el famoso entrenador mexicano, Javier Aguirre, reveló las razones que han evitado que más tricolores jueguen en el balompié del Viejo Continente, pues los futbolistas serían los mayores responsables de esta situación.

En entrevista con el legendario Hugo Sánchez, el reconocido “Vasco” dio a conocer para un canal de streaming que no hay más jugadores mexicanos en el extranjero por diversos factores y uno de ellos es que los futbolistas aztecas no quieren sacrificar nada con tal de estar en una de las ligas más competitivas a nivel mundial, pues muy pocos deciden dar ese salto dejando a su familia y comodidades.

"No todos, pero algunos dicen a préstamo a qué voy, yo leí un jugador mexicano, no te voy a decir el nombre, que estaba yo en Zaragoza y salió alguien de que yo quería Fulanito y declaró si no me pagan tanto... Puso de antemano el dinero, entonces apaga y vámonos. Todos sacrificamos algo en la vida, entonces por qué no hay más, a lo mejor porque los estadunidenses van ganando poco, van a prueba, van el equipo B, hubo una época en que el auge era del Porto, había cinco o seis mexicanos, pero se apagan".

Así lo señaló el actual timonel del club Mallorca en entrevista con el “Pentapichichi”, señalando que los jugadores en ocasiones no quieren dejar el futbol mexicano si no van a La Liga o a la Premier League: "Pachuca ha dicho vete prestado, luego una opción, así salió el 'Chucky' así sale Gutiérrez o yo qué sé, pero otro dice no yo a préstamo no voy, a Bélgica no, si no esa a la Premier League, a la Liga española..., pues hijo no es fácil".

Aguirre añadió que sí hay jugadores que están en la mira de clubes europeos, pero que otro de los factores que influye es el costo elevado que ponen los equipos a los futbolistas: "Todos los directores deportivos o casi todos los que conozco de España tienen lista de mexicanos y dicen bueno en Torreón hay un Pedrito Gómez y en América un Juanito Pérez de 20 años, si hay mucha, no digo a nivel masivo, aunque sí los tienen, pero qué pasa, le llamas al equipo equis por este jugador de 19 años, oye me interesa, la respuesta es 15 millones de euros, oye lleva tres partidos en Primera División, es lo que me ha costado y ya está, entonces cómo le hacemos, quién cuesta 15 millones de euros, es muy difícil", finalizó.