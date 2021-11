En el encuentro correspondiente a la última jornada de la Fase Regular de la Major League Soccer, Los Angeles Galaxy igualó 3-3 frente a Minnesota United FC en condición de local y decretó su eliminación del campeonato. El conjunto californiano en todo momento estuvo clasificándose a los PlayOffs, pero un tanto agónico (minuto 95) de Real Salt Lake a Kansas City lo dejó afuera de todo por diferencia de gol.

Javier Hernández, elemento que supo brillar en Europa y en la Selección Mexicana, volvió a ser la figura del equipo: marcó un doblete y alcanzó los 17 gritos en la temporada, a pesar de que solamente disputó 21 partidos. Tuvo un rendimiento extraordinario a lo largo del año, razón por la que se apenó más que el resto al saber que ni siquiera iba a poder disputar la Liguila de la MLS.

"Tenemos que aprender, estas son las lecciones que, como seres humanos, no queremos experimentar. Cuando no hay garantías, es difícil darlo todo, pero eso hicimos como equipo, como la familia que somos. Teníamos un sueño, un objetivo y no se cumplió. Es una dolorosa, pero importante lección y hay que seguir adelante", sostuvo en conferencia de prensa.

Más adelante, casi entre lágrimas, añadió: "No estoy frustrado, estoy dolido, muy dolido. Di todo lo que estaba en mí, en todos los aspectos y bueno, me tocó también la mala suerte de que me perdí doce partidos, no sé qué hubiera sido en ese tiempo; no por decir que hubiera sido el héroe, pero a todos nos jugaron una mala pasada las lesiones en la temporada".

"Lo di absolutamente todo, la próxima temporada quiero darlo todo. Busco ser Campeón", sentenció Chicharito, dejando en claro que en el 2022 buscará tener una revancha con Los Angeles Galaxy. Cabe resaltar que tiene contrado hasta diciembre del año que viene con los californianos, por lo que continuaría en la institución y no regresaría a Chivas, algo que se rumoreó en las últimas semanas.