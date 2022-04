La carrera del volante extremo mexicano Jesús el Tecatito Corona en el futbol europeo comenzó en la temporada 2013-14 cuando tenía 20 de años de edad y desde entonces ha jugado para tres equipos: el Twente de Holanda, el Porto de Portugal y actualmente para el Sevilla.

Los comienzos de Jesús el Tecatito Corona como futbolista profesional de primera división se dieron con los Rayados del Monterrey, equipo que lo debutó en la Liga MX el sábado 7 de agosto de 2010 contra el Atlante. Con al escuadra regiomontana jugó seis torneos, desde el Apertura 2010 hasta el Clausura 2013.

A casi nueve años de haber llegado al futbol euorpeo y ya con 29 años de edad, Jesús el Tecatito Corona no tiene considerado el regreso al futbol mexicano por ahora, pero si lo hiciera habría un club al que escucharía primero asimismo también comentó si piensa o no en incorporarse a la MLS.

"Salí de Monterrey, le tengo cariño, no le cierro la puerta a nadie, pero obviamente escucharía primero a Rayados", dijo Jesús el Tecatito Corona en entrevista para TUDN, ante un eventual regreso a la Liga MX y en referencia a fichar por un club de la MLS comentó que "en este momento, no; no sé si en algunos años, pero en este momento no me veo por allá".

El tridente Corona-Jiménez-Lozano

Asimismo de cara a la Copa del Mundo Qatar 2022, Jesús el Tecatito Corona pidió que haya confianza en el tridente ofensivo de la selección mexicana que conforma junto con Hirving el Chucky Lozano y Raúl Jiménez. "Últimamente no hemos estado los tres, a veces juega uno, a veces dos, los tres juntos hemos jugado poco en realdiad, yo creo que lo que falta es paciencia, creo mucho que va a funcionar, todos conocemos la capacidad que tienen Raúl y el Chucky".