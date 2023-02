Javier Aguirre ha hecho un trabajo magnífico desde su llegada al Mallorca, la temporada pasada manteniéndolos en Primera División y ahora increíblemente estando a solo tres puntos de puestos europeos.

La labor del Vasco es muy valorada en Europa, considerándolo un técnico muy capaz para este tipo de proyectos, además de conquistar a todos por su conocido estilo carismático y forma de comportarse.

El futuro del entrenador mexicano está en duda, pues al término de la campaña culminará su vínculo. Atendiendo a los medios antes del partido contra Espanyol, reiterando que le han ofrecido renovar con Mallorca.

"No hemos hablado de puntos para la renovación. Mi agente me dijo el otro día que el club le ha había hecho una propuesta y la está estudiando. Él sabe lo que pretendo, no sólo económicamente, en eso no tengo cifras. Yo estoy muy contento aquí, lo he dicho a los cuatro vientos y a ver qué sucede", aseguró Aguirre.

Cerca del objetivo primario

En una entidad modesta como el equipo Bermellón, el principal objetivo cada campaña es salvar el descenso. Ahora, suma 31 unidades en 22 partidos disputados. La campaña pasada aseguró su plaza en LaLiga con 39 puntos, por lo cual está muy cerca.