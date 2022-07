Ha pasado una semana desde que Orbelín Pineda se incorporó a su nuevo equipo el AEK Atenas y desde la pretemporada en Holanda, donde el viernes vencieron 2-1 al Volendam, el talentoso mediocampista mexicano habló de su adaptación a todo lo que implica el club griego.

A escasos meses de haber salido del futbol mexicano, Orbelín Pineda reconoció que en Europa "lo primero que da es miedo, la verdad es que todos tenemos miedo, nos enfrentamos a culturas diferentes en donde nadie te conoce pero vienes con una ilusión. Tenemos que salir adelante y arriesgar todo, con trabajo y dedicación puedes lograr lo que te propones".

Ya con Orbelín Pineda en sus filas, el AEK Atenas lleva dos partidos de pretemporada ganados: al Genk de Bélgica y al Volendam. Este segundo partido se jugó en Holanda donde Matías Almeyda le ha hecho una petición especial a sus jugadores, que lleguen a entrenar en bicicleta. "Desde que conocí a Matías Almeyda en Chivas, a él le encanta andar en bicicleta, el ir despejándote. Creo que nos ayuda a ir calentando, a ir jugando y eso nos hace volver a nuestra niñez".

Sobre su reencuentro con Matías Almeyda, en entrevista con Marca Claro, Orbelín Pineda apuntó que "es muy bonito, ya tenía cuatro años de no verlo y es una persona que respeto, admiro y quiero por el trato que tiene con sus jugadores. Es un orgullo estar en el AEK y estar a sus órdenes como jugador. Matías me dijo que necesitaba agarrar ritmo lo antes posible, adaptarme a mis compañeros y esto de me ha ayudado bastante a estar a su nivel y a estar participando".

Orbelín Pineda sobre el idioma y el calor

Orbelín Pineda señaló que en el plantel del AEK Atenas tiene compañeros que hablan español como el argentino Sergio Araujo. "Hay tres o cuatro chavos que hablan español y eso me facilita transmitir lo que yo quiero", apuntó el Maguito quien dijo estar consciente del calor que le espera en Grecia. "Lo primero que me dijeron es que hace calor, es un clima de 36 grados hacia arriba y es algo a lo que tengo que adaptarme. Creo que la adaptación va a ser básica para empezar a buen ritmo el torneo".