No es ninguna novedad que la Selección Mexicana está atravesando una crisis futbolística muy importante a poco más de 9 meses para el inicio del Mundial de Qatar 2022. Si está bien posicionado en la tabla gracias a los triunfos agónicos ante Jamaica (por duplicado) y Panamá, la realidad es que los dirigidos por Gerardo Martino no han desplegado un buen futbol a lo largo de las Eliminatorias de Concacaf. Y una de las críticas principales tiene que ver con Javier Hernández.

Es cierto que la lista de "borrados" del Tata es extensa, pero el más importante es Chicharito, evidentemente. El centrodelantero de Los Angeles Galaxy no es convocado al Tri desde septiembre de 2019, momento en el que se rompió por completo su relación con el entrenador argentino. El conjunto azteca ha tenido muchos inconvenientes en Copa Oro y Octagonal en la faceta ofensiva, sobre todo por las distintas ausencias de Raúl Jiménez. Sin embargo, decidió no darle otra oportunidad al ex-Manchester United.

En el 2021 mostró un gran nivel en la Major League Soccer, y todo parece indicar que en la temporada que se avecina la historia no será diferente. Javier Hernández ayer fue titular en un amistoso de su equipo ante New England Revolution y, a pesar de no marcar, fue uno de los elementos más destacados en el Dignity Health Tennis Center. Su asistencia fue excelsa...

Al minuto 11 de juego, el equipo de California logró abrir el marcador gracias a un pase extraordinario del mexicano. El capitán encontró a Kévin Cabral entre 3 rivales y lo dejó mano a mano: el francés definió con gran categoría y estampó el 1-0 parcial. El partido finalizó 4-0, por lo que fue una goleada cómoda del Galaxy.

Efraín Álvarez también tuvo acción

Efraín Álvarez ingresó de cambio en el segundo tiempo y se mostró muy activo en el juego. De hecho, fabricó el cuarto y último gol de su equipo. Luego de un desborde por derecha, enganchó para su zurda y lanzó un servicio letal para la defensa. Un zaguero se la llevó puesta y marcó en su propia portería.