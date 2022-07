Al parecer, tras salir del Celta de Vigo a préstamo, la carrera del mediocampista mexicano Orbelín Pineda tomará un mejor rumbo con su llegada al AEK Ateanas de la Super Liga de Grecia, equipo con el que ya jugó su primer partido en la pretemporada en contra del Genk de Bélgica del lateral izquierdo mexicano Gerado Arteaga.

Apenas un día después de haber sido presentado como nuevo jugador del AEK Atenas, Orbelín Pineda hizo su debut y su equipo se impuso al Genk de Gerardo Arteaga con marcador de 2-0 en la cancha de la Arena Cegeka, casa del equipo belga.

Orbelín Pineda jugó unos minutos en el segundo tiempo y de esta manera volvió a ser dirigido por el enternador argentino Matías Almeyda; la última vez que el Pelado dirigió al Maguito fue el sábado 28 de abril de 2018 en un partido que las Chivas del Guadalajara perdieron como locales por 2-0 ante el León.

Tras la victoria ante el Genk al frente del AEK Atenas, Matías Almeyda evaluó a Orbelín Pineda. "Todos los jugadores son nuevos para mí. El único con el que hemos entrenado y jugado es Pineda. Me dio mucho gusto verlo jugar. Lleva menos de 48 horas con nosotros, pero conoce el sistema y las jugadas, lo que quiero que haga. Parecía pasar más tiempo con nosotros".

Matías Almeyda, quien fue anunciado como director técnico del AEK Atenas en mayo, fue fundamental para que Orbelín Pineda llegara al equipo griego. Así lo reveló el Maguito, quien descartó el regreso a México con Chivas o Toluca o irse al futbol belga. "Desde el primer momento, cuando lo platiqué con él, la verdad que a mí me ilusionaba, era algo que tenía en mi mente. Quería jugar. Se acerca un Mundial y creo que necesito minutos para tener confianza. No le diría que no al entrenador (Almeyda), a pesar de que llevo varios años que no lo he visto, hay una amistad, respeto y admiración".