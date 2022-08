El destino del mediocampista mexicano no parece del todo confiable para su desarrollo.

En este mercado de transferencias que una buena parte de mexicanos se animaron a salir de su zona de confort e irse a Europa, uno de los casos más sorprendentes fue el de Santiago Naveda, mediocampista del América que firmó con el Miedź Legnica de Polonia.

Aunque se veía complicada su progresión en las Águilas al menos bajo el mando de Fernando Ortíz, es un hecho que el nacido en la Ciudad de México era uno de los jóvenes de los que mejor se hablaba en la cantera Azulcrema, dejándolo ir a un destino poco frecuente.

No resulta ninguna falta de respeto mencionar que en México no se conoce absolutamente nada de la Liga de Polonia, debido a que su campeonato no cuenta con el poder económico necesario para hacer contrataciones bomba, además de escaso protagonismo de sus clubes en competencias europeas.

Los más ganadores de la Ekstraklasa son el Legia Varsovia y Ruch Chorzow, equipos que tienen al menos 50 años sin trascender en Champions o Europa League. Justo ese momento fue el apogeo de su campeonato nacional.

Para hablar sobre la entidad al que llega Naveda, es necesario resaltar que no es un cuadro protagonista. Fue fundado en 1971, acostumbrado a navegar en la mediania de la tabla, teniendo como máximo logro la Copa de Polonia conquistada en 1991-92.

El Miedź Legnica se llevó el título de la Segunda División en la campaña anterior, con lo cual ganó el derecho al ascenso, encarando esta temporada como el nuevo de la categoría, por lo que no se debe descartar que paguen derecho de piso.

El formado en América es uno de los 12 extranjeros de la entidad, destacando que compartirá vestuario con el chileno Ángelo Henriquez, viejo conocido del futbol mexicano por vestir la casaca del Atlas en 2018.

Siempre se aplaude que un jugador mexicano se marche al Viejo Continente, existiendo algunas condicionantes en esta decisión de Naveda que no terminan de convencer. Parece poco claro que el futbol polaco sea superior a la Liga MX, además de que pese a que su técnico lo pidió, el proyecto deportivo al que llega deja algunas dudas sobre si podrá impulsarlo a un torneo con mejor nivel.