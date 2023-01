El defensor de la Selección Mexicana no vio minutos en la goleada por 4-1 sobre Excelsior, pero además presenció un hecho que lo puede perjudicar de cara a futuro.

Por la jornada 19 de la Eredivisie, el Ajax recuperó la memoria al golear como visitante por 4-1 al Excelsior. Tras cinco empates consecutivos, el entrenador Alfred Schreuder fue despedido de su cargo y quien asumió en condición de interino fue John Heitinga, que comenzó su etapa con el pie derecho.

Edson Álvarez volvió a ser titular como defensor central, posición en la que su ahora exentrenador, Schreuder, había quedado encantado tras su última actuación. Por su parte, Jorge Sánchez fue al banco de suplentes luego de ser uno de los puntos más cuestionados en el reciente bajón del equipo.

Con la victoria, Ajax trepó hasta el cuarto lugar de la Eredivisie, aprovechando la igualdad del lider, Feyenoord, que no pasó del 1-1 ante Twente con un golazo de Santi Giménez. Ahora, la diferencia es de cinco puntos entre ambos equipos.

Mala noticia para Jorge Sánchez

El lateral de la Selección Mexicana, con pasado en América, fue enviado al banco de suplentes y su lugar lo ocupó Devyne Rensch. Este, con el marcador en favor del Ajax, se dio el lujo de sellar la goleada marcando un verdadero golazo para el 4-1. El neerlandés recibió sobre el pico del área y sorprendió a todos con un remate de zurda que fue a parar al ángulo.

Críticas de Wesley Sneijder

En las últimas horas, el exfutbolista del Ajax, Wesley Sneijder, volvió a criticar duramente a los mexicanos: "No soy fanático de Álvarez. La semana pasada también dije algo de Sánchez. Mi buzón está lleno de mexicanos. No estaban contentos. No sé si los juegos del Ajax se transmiten por allá, pero pueden ¿También lo ven, verdad? Que ambos apestan", señaló quien fuera jugador del Inter de Milán y la Selección de Países Bajos.