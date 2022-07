Marcelo Flores fue excluido de la lista de 33 jugadores del Arsenal que formarán parte de los amistosos de pretemporada en Estados Unidos. Conoce la razón por la que el mexicano no fue convocado.

¿Por qué Marcelo Flores no fue convocado por el Arsenal para la gira de pretemporada?

Marcelo Flores se convirtió en una de las máximas promesas del fútbol mexicano. En este escenario, comenzó a ser considerado en el Tri e ingresó entre las variantes que se evalúan para afrontar el Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el atacante atraviesa una realidad opuesta en el Arsenal y recibió una noticia que siembra dudas sobre su futuro.

En las últimas horas, se confirmó de manera oficial que Flores no fue incluido en la convocatoria de 33 jugadores de los Gunners para la gira en Estados Unidos. A pesar de que mantenía la esperanza por ser convocado, el mediocampista ofensivo fue excluido de los amistosos que disputará el Primer Equipo ante Everton, Orlando City y Chelsea.

A continuación, conoce el motivo por el cual el futbolista mexicano no fue citado para los duelos de exhibición que desarrollará el conjunto de Londres en el territorio estadounidense.

¿Por qué Marcelo Flores no fue convocado por el Arsenal para la gira de pretemporada?

La razón por la que Flores no ingresó en la convocatoria se debe a que el entrenador Mikel Arteta decidió marginarlo por una decisión técnica y brindarle mayor relevancia a otros futbolistas jóvenes, como son los casos de Marquinhos y Folarin Balogun.

La determinación del estratega español llamó la atención de los aficionados debido a que el integrante de la Selección Mexicana había formado parte del primer amistoso de la pretemporada ante Ipswich Town (5-1).

Cabe destacar que el jugador no asistió al Preolímpico Sub 20 de la Concacaf, donde México no consiguió la clasificación al Mundial 2023 ni a los Juegos Olímpicos 2024, debido a que estaba previsto que realizara los trabajos de preparación junto al plantel profesional del cuadro de la Premier League.

La convocatoria del Arsenal para la gira de pretemporada en Estados Unidos