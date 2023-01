El año no ha comenzado de la mejor manera para Diego Lainez. Luego de quedarse fuera del Mundial Qatar 2022, el extremo mexicano ha perdido protagonismo en el Sporting Braga y ahora parece muy lejos de sumar los minutos esperados en Europa.

Los Arzobispos enfrentaron a Santa Clara en un compromiso correspondiente a la Jornada 15 de la Primeira Liga, consiguiendo una importante victoria por 4-0 que les permite ponerse muy cerca del liderato, el cual actualmente está en manos del Benfica.

Sin embargo, Lainez no fue convocado para este partido. El mexicano ni siquiera estuvo en el banquillo de suplente y de esta manera suma tres fechas consecutivas en esta situación, donde parece haber perdido la confianza que le tenía Artur Jorge.

La ausencia del joven extremo es un importante llamado de atención, pues se esperaba que en Portugal tuviera la continuidad que tanta falta le hacía en el Betis. Aunque no se tiene claro su futuro, es un hecho que el ex-América necesita jugar cuanto antes.

Sus números en Sporting Braga

El mexicano no ha contado con la regularidad esperada con el Braga, donde solo ha disputado 12 partidos hasta el momento. Lainez suma un gol y dos asistencias, pero no ha podido competir por un puesto en el once inicial del equipo.