No es noticia que Rafael Márquez y Lionel Messi no eran buenos amigos en el Barcelona.

"Nunca fuimos muy buenos amigos que digamos, siempre fue una buena relación, cordial y de respeto. Ambos éramos callados, en el vestidor así la llevábamos y ya en el campo nos transformábamos para ganar cada partido", señaló Rafael Márquez hace poco más de dos semanas en una entrevista con El Chiringuito, programa español. ¿De quién hablaba? Ni más ni menos que de Lionel Messi.

El ídolo de la Selección Mexicana y el crack argentino compartieron algo más de 5 temporadas en el FC Barcelona, donde lo ganaron absolutamente todo. A pesar de que había una gran plantilla, un mejor entrenador (Josep Guardiola) y los resultados acompañaban el proyecto, en los entrenamientos en La Masía había alguna que otra discusión. Y una de ellas fue protagonizada por Rafa y Leo. ¿Qué sucedió?

En entrevista para TUDN, Rafael Márquez reveló una historia inédita sobre la vez que regañó a Lionel Messi en una práctica del Barca. El motivo fue simple: el 10, que ya era el mejor jugador del mundo, no pasaba mucho la pelota. El mexicano, con alma de líder y con pocas pulgas, no dudó en confrontarlo para que juegue en equipo y priorice lo colectivo a lo individual. El seis veces ganador del Balón de Oro le respondió, pero rápidamente Pep los separó.

"Le daban la pelota (a Messi) y empezaba a burlar a uno y a otro, llegaba a la portería y no hacía gol, entonces ya sabes que a mí no me gusta perder ni en las canicas. Regañé a Leo porque no pasaba la pelota y no anotaba, se enfadó, empezamos a discutir, Pep entra y calla a Leo, y la bronca se acabó", confesó el exzaguero central.

¿Fue Pep Guardiola el mejor DT de Rafa Márquez?

"Me tocaron muy buenos entrenadores, desde Ricardo La Volpe, Deschamps, Guardiola, es difícil, pero si tuviera que escoger a uno sería Guardiola, es perfeccionista, cómo plantea los partidos, cómo trabajo el día a día, trabaja demasiado", apuntó con claridad Rafa Márquez, destacando al español como el mejor DT de su carrera.