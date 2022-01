Como ya nos ha acostumbrado en las últimas temporadas, Wolverhampton está haciendo las cosas de buena manera en la Premier League y, cuando se le da la posibilidad, pone en aprietos a cualquier equipo del Big Six. En la actualidad está octavo en la tabla de posiciones, a 6 puntos de puestos de Copa de Europa y viene de ganarle al Manchester United en el mítico Old Trafford. Y esto no conforma a la directiva...

Los mandamases de los Lobos han cerrado en las últimas horas la contratación de un refuerzo en ofensiva, pero que recién se sumará al plantel a partir de la próxima temporada. Se trata de Hayao Kawabe, quien en el futuro podrá compartir ataque con Raúl Jiménez, Adama Traoré, Trincao y Daniel Podence. ¿Quién es, de qué juega y de dónde proviene?

Hayao Kawabe es un jugador de 26 años de edad que se desempeña como mediocampista ofensivo o mediapunta. En el sistema táctico que utiliza Bruno Lage, Director Técnico, podría jugar en lugar de João Moutinho o Rúben Neves, quienes hoy en día son titulares indiscutidos en el centro del campo. Eso sí: tiene un aspecto más ofensivo y tendría que sacrificarse para poder ayudar al equipo en lo defensivo.

Wolverhampton ha comprado el pase del oriundo de Hiroshima, Japón, al Grasshoppers Club Zurich de la liga de Suiza, en donde acumula 4 goles y 3 asistencias en lo que va de la temporada (disputó 18 partidos). El conjunto inglés ha decidido dejarlo cedido a préstamo en su equipo hasta el 30 de junio de este 2022. Luego, se incorporará a la Premier League y podrá pelear por un puesto.

A lo largo de este mes, sin embargo, tendrá la posibilidad de entrenar junto a sus nuevos compañeros aprovechando el receso invernal que hay en Suiza. Firmó por 3 años y medio con Wolves, por lo que tendrá tiempo de sobra para demostrar sus capacidades y la razón por la que un club de Inglaterra se interesó en su pase.