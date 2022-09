Para la temporada 2022-23, tanto el lateral derecho Jorge Sánchez como el centro delantero Santiago Giménez dejaron a América y Cruz Azul, respectivamente, en el futbol mexicano para emprender su etapa en Europa, específicamente en la Eredivisie de Holanda, con el Ajax y el Feyenoord.

Las llegadas de Jorge Sánchez y de Santiago Giménez al futbol europeo han sido del agrado de Raúl Jiménez quien vive ya su novena temporada en el viejo continente donde ha militado para tres equipos: el Atlético de Madrid en España, el Benfica de Portugal y el Wolverhampton de Inglaterra.

Sobre las incorporaciones de Jorge Sánchez y Santiago Giménez al balombié de Europa, Raúl Jiménez habló de las posturas que tomaron América y Cruz Azul para facilitar los fichajes: "hay que aplaudirles que tomaron ese riesgo, que los equipos en México les dieron la oportunidad de salir, no les dieron tantas trabas, es lo que yo leo desde acá y me he enterado. Bien, verlos desde más jóvenes emigrar en el futbol europeo, tomar ese riesgo que es lo mejor porque estás compitiendo contras los mejores jugadores del mundo y eso lo que te hace crecer".

Por lo pronto, en espera de ser convocado para la Copa del Mundo Qatar 2022 con la selección mexicana, Raúl Jiménez es el único futbolista mexicano instalado en le Premier League, pero próximamente podría verse acompañado por uno de los compatriotas que juegan en el Ajax

¿Del Ajax a la Premier League?

Si bien Jorge Sánchez ya pronosticó su traspaso al futbol inglés, es Edson Álvarez quien ya ha generado interés en equipos como Manchester United o Chelsea, algo que agrada a Raúl Jiménez: "eso lo puede motivar más al saber que está en la mira, que no solamente está en el Ajax sino que sus buenas actuaciones, porque le costó trabajo y se hizo de ese puesto, ahora es un titular que es visoreado por equipos importantes".