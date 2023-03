Santiago Giménez es sin dudas uno de los futbolistas mexicanos más destacados. A sus 21 años, sus grandes actuaciones con el Feyenoord con 15 goles en 34 partidos, y ocho en los últimos 11, lo han consolidado como uno de los referentes de la Selección Mexicana, al mismo tiempo que despertaron el interés de otros importantes equipos de Europa.

Mientras transita su segundo semestre con el cuadro de la Eredivisie, en las últimas horas, importantes medios en Portugal han afirmado que el Benfica está interesado en contar con los servicios del Bebote, debido a la posible salida de su goleador actual, Goncalo Ramos. En tal sentido, el surgido en Cruz Azul sería uno de los primeros en la lista del entrenador de las Águilas, Roger Schmidt.

Y en las últimas horas llegó la palabra del propio delantero, quien se encuentra concentrado con el equipo nacional a la espera del encuentro por la CONCACAF Nations League contra Surinam, donde apunta a ser uno de los futbolistas titulares.

Santi Giménez responde al interés del Benfica

Consultado en conferencia de prensa por el interés del Benfica, Santi Giménez no le cerró la puerta a esta posibilidad, aunque aclaró que él se ha enterado de estos rumores a través de las redes y no conoce a ciencia cierta que el Benfica esté preparando una oferta. De todas maneras, se dijo muy a gusto con su presente en Feyenoord.

"Mira yo no se nada por afuera, me enteré por las redes como tú te enteraste, yo en lo personal y en lo privado no sé nada, y la verdad es que estoy muy contento en Feyenoord. Creo que eso ya después se va a decidir entre familias y clubes. Como bien decía, Dios decide mi camino y las decisiones que vaya a tomar a lo largo de mi carrera van a pasar por Dios y que sea donde él quiera que esté", declaró.