En múltiples ocasiones Hugo Sánchez, el más grande referente del futbol mexicano en Europa ha declarado que lo que más le falta al futbolista mexicano es ambición y hambre para conseguir grandes cosas fuera de México como él lo logró en su momento portando los colores del Real Madrid y el Atlético de Madrid, pero esta vez le dieron una estocada al “Pentapichichi” desde Países Bajos.

El flamante fichaje del Feyenoord, el mexicano Santiago Giménez, volvió a México un par de días para despedirse como se debe de la tierra que lo vio nacer y recordar los grandes momentos que vivió con su club, Cruz Azul, así como con sus compañeros celestes, y aprovechó para dar una antelada “derrota” que no tendría nada contento al astro de los merengues, pues considera que es imposible replicar lo hecho por “Hugol” en el Viejo Continente.

“Hugo Sánchez es un jugador histórico, claro que siempre lo tengo como referente por lo que hizo en Europa, pero jamás voy a lograr todo lo que hizo él”, señaló Santi Giménez afuera del club cementero mientras firmaba autógrafos, quien con esto se anticipó a lo que puede o no conseguir en tierras europeas a pesar de que todavía no conoce realmente lo que podría lograr allá ya que no ha debutado, actitud que sin duda no es del estilo del canterano de los Pumas de la UNAM.

Cabe recordar que el delantero visitó la Noria para despedirse de sus excompañeros y para cerrar algunos detalles luego de regresar del Viejo Continente donde firmó como nuevo jugador del Feyenoord, se espera que su debut podría darse con su nuevo club el próximo 13 de agosto ante el Heerenveen ya en la primera jornada de la Eredivisie ante el Vitesse, no estará en presente ya que aún continúa alistando documentos para tener todo en regla con su equipo.