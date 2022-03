Luca Martínez Dupuy le dijo no a la selección argentina; prefiere al Tri

Con tan sólo 20 años de edad, Luca Martínez Dupuy está comenzando a hacerse un nombre en el futbol argentino como delantero de Rosario Central y además representa una promesa a futuro para la selección mexicana, aunque también ha llamado la atención de la selección argentina.

Como parte del primer equipo de Rosario Central, Luca Martínez Dupuy lleva siete goles con Rosario Central, seis en la liga argentina y uno en la Copa Sudamericana. En cuanto a selección nacional ya ha tenido convocatorias a representativos mexicanos con límite de edad.

Fernando Batista, director técnico de la selección sub 23 de Argentina, le hizo un guiño a Luca Martínez Dupuy, según contó el propio delantero. "Sí, hubo un acercamiento el año pasado para una convocatoria Sub 23, pero no tenía los documentos argentinos y ya tenía los pasajes sacados para la segunda convocatoria allá en México".

En una entrevista para el canal de Youtube Jóvenes Futbolistas MX, Luca Martínez Dupuy mostró su lealtad por el Tricolor a pesar del llamado de la Albiceleste. "Hoy por hoy México. Fueron los primeros en fijarse en mí, estando a tantos kilómetros, valoraron el esfuerzo que uno hace desde chiquito, hoy está México primero".

Cerca Luca Martínez Dupuy de la MLS

En el pasado periodo de fichajes, se manejó la posibilidad de que Luca Martínez Dupuy, quien ha expresado su deseo de jugar en la Liga MX, se marchara a la MLS con el Atlanta United, pero no se concretó la negociación con Rosario Central. "No se dio porque no llegaron a un arreglo entre los clubes, solo por eso", dijo el joven delantero.