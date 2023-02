Hace seis meses que Jesús Manuel Corona no practica futbol de manera profesional. Todos recordamos aquella mañana del 18 de agosto del 2022, en donde el jugador de la Selección Mexicana sufrió la rotura de peroné y ligamentos en el tobillo izquierdo. Se especulaba que tendría de 3 a 4 meses de recuperación y hasta intentó ser tenido en cuenta para el Mundial de Qatar 2022, pero...

Los meses siguen pasando y Tecatito aún no volvió a la actividad ya que su recuperación le llevó mucho más tiempo de lo pensado. Sin embargo, en la jornada de este jueves, tuvo motivos para sonreír: volvió a los entrenamientos del Sevilla bajo las órdenes de Jorge Sampaoli y hasta se dio el lujo de trabajar con balón. Eso sí, trabajó de manera diferenciada.

Pero las noticias no son del todo positivas para el ex-Monterrey, ya que el club español le acaba de clavar un puñal por la espalda. Y es que, de cara a la fase eliminatoria de la UEFA Europa League, el entrenador argentino lo ha "cepillado" y no lo incluyó en la lista de buena fe, por lo que no sumará minutos en la competencia internacional.

El regreso de Jesús Manuel Corona a las canchas está más cerca que nunca, y todavía queda un largo tramo por jugar en el torneo continental (los Rojiblancos se enfrentarán al PSV en los 16avos de final). Aún así, Sampaoli no lo esperará y ya quedó afuera de cualquier tipo de posibilidad, lo que representa un baldazo de agua congelada para el mexicano.

De esta manera, Tecatito podrá sumar minutos solamente en La Liga Española: en la Copa del Rey ya fueron eliminados. Queda medio certamen, es decir, 19 jornadas, por lo que todavía hay tiempo de sobra para que regrese, se consolide y se convierta nuevamente en un jugador importante para el club andaluz.