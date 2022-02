En el partido correspondiente a la jornada 26 del campeonato de La Liga 2021/22, el Sevilla dejó en claro que es el mejor equipo de la ciudad y derrotó al Real Betis por 2-1 en una nueva edición del derby. El mismo se llevó a cabo en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán y se definió gracias a los tantos de Ivan Rakitic y Munir El Haddadi. Sergio Canales descontó para la visita en el minuto final.

¿Cómo le fue a los mexicanos?

Jesús Tecatito Corona fue titular en los locales; Diego Lainez no fue convocado por Manuel Pellegrini debido a un golpe en las costillas, por lo que sigue estirando su mala racha con el conjunto verdiblanco. Andrés Guardado, mientras tanto, fue suplente y no ingresó al encuentro: el entrenador chileno se quedó con una modificación vacante. A pesar de que no tuvo la posibilidad de entrar en juego, el ex-Atlas fue uno de los grandes protagonistas del clásico. ¿Por qué?

Es que la afición del Sevilla lo tiene entre ceja y ceja y le dedicó un inaceptable cántico durante el partido: "Guardado muérete". Si bien todavía el jugador de la Selección Mexicana no se expresó al respecto, su director técnico lo defendió en conferencia de prensa y apuntó que esta acción es totalmente reprobable, ya que "el futbol debe estar libre de violencia" y esta frase atenta contra ello.

Cabe resaltar que el "odio" de los fanáticos rojiblancos hacia Andrés Guardado nació recientemente, en aquel derby durante los Cuartos de Final de la Copa del Rey. El Betis eliminó a su acérrimo rival en condición de local y el Principito celebró de manera polémica auto-lanzándose una botella en el rostro y tirándose al suelo. Con esto, claramente, trolleó a Jordán.

Andrés Guardado siempre se justificó

En Sevilla no han perdonado la actitud del mexicano, pero la realidad es que éste dejó en claro que no tuvo la intención de burlarse del jugador sevillano. "En ningún momento me estoy burlando del acto sufrido a Jordán, que ha sido un suceso que no se debería de vivir en un campo de futbol y que es lamentable y una vergüenza. Créanme que si supiera que realmente Jordán estuviera mal, jamás lo haría", señaló en su momento.