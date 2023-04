Hace algunas semanas que el Wolverhampton no logra mostrar su mejor versión, y los constantes cambios de Julen Lopetegui partido tras partido son la clara muestra. Aún así, esta cuestión genera que los futbolistas no tengan confianza y que no puedan dar un gran rendimiento. El caso de Raúl Jiménez o de Pablo Sarabia son los más evidentes.

Más allá de que no dejaron un gran nivel, ambos futbolistas han aportado cosas positivas al equipo y han sido titulares en partidos decisivos. Sin embargo, actualmente son suplentes y suman muy pocos minutos. De todas formas, los Wolves consiguieron un empate muy valioso 1 a 1 frente a un Nottingham Forest que podría haberlo ganado con tranquilidad si hubieran tenido más eficacia dentro del área.

Lo concreto es que el entrenador español no parece tener claro cuál es la mejor manera de potenciar a su equipo. A pesar de que Raúl Jiménez y Matheus Cunha han demostrado tener una gran sociedad, no han jugado demasiados minutos juntos. Y la realidad es que, individualmente, ninguno ha logrado destacarse especialmente, debido a que quedan muy aislados del resto del equipo.

Es debido a esta cuestión que se creía que los Wolves iban a comenzar a utilizar esta fórmula para poder sacar mejores resultados. No obstante, Lopetegui ha tomado otras decisiones que han complicado al club. Aún así, el Wolves ha sacado un empate muy valioso contra un rival directo y se aleja de los puestos de descenso.