Los récords están para romperse, dicen por ahí. Esta ocasión, Santiago Giménez hizo historia con el Feyenoord, anotando 20 goles en la temporada y alcanzando el récord de más goles en una primera temporada para un mexicano.

La marca pertenece a Luis García y Chicharito Hernández, quedándole al Bebote algunos partidos para superar esta cifra, sabiendo que Feyenoord está muy cerca de proclamarse campeón de la Eredivisie.

El Doctor García analizó en las redes sociales la proeza de Giménez, dejando palabras de elogio y fiel a su estilo, mostró que está contento por la hazaña que firmó el delantero de 22 años formado en Cruz Azul.

"La poca gente que me conoce de verdad sabe que lo que pasó atras no me importa en lo más mínimo. Me da mucho gusto que hayas empatado este récord, está clarísimo que te quedan varios partidos y vas a acabar marcando 30 pirulos. Lo único que me duele es que ya me quedan pocas cosas que presumirle a mis hijos y a mis futuros nietos, esta era una de ellas y ya no me pertenece", dijo el exfutbolista.