La familia Flores es una de las más talentosas que se recuerdan recientemente en el futbol mexicano, pues además de tener a Marcelo, Silvana (Rayadas) y Tatiana son jugadoras tomadas en cuenta por Selección nacional y con mucha calidad.

Tatiana jugaba en el Chelsea y saltó a la fama gracias a su magnífica participación con la Sub 17 en el Mundial de la especialidad, además de formar parte de las fuerzas básicas de uno de los equipos más prestigiosos del planeta futbol.

Ahora, anunció a través de sus redes sociales que cambiará de club: Al igual que Marcelo, fichó con el Real Oviedo por lo que queda de temporada, pasando cedida del balompié de Inglaterra a España, jugando ahora en Segunda División.

"Decidí ir al Oviedo porque me gusta el nivel de España, sabía que Real Oviedo es más que un equipo, más que un club una familia y me trataron como una de ellas. Quiero jugar profesional, con experiencia y exigirme más, porque hay más experiencia que en la Academia Sub 18 del Chelsea", dijo.

La jugadora de 17 años enfatizó en que solo se marchará a España en un periodo de cesión, esperando aprender de esta gran oportunidad y seguir creciendo en el balompié profesional.