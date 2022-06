En pocos minutos, la Selección Nacional de México vuelve a ver acción en la fecha FIFA cuando enfrente a Uruguay en Phoenix, Estados Unidos. Por otra parte, a instantes de que ruede el balón, David Faitelson habló sobre la actualidad de los futbolistas mexicanos y mencionó que Raúl Jiménez aún está por encima de Edson Álvarez, Jesús Corona y Hirving Lozano. ¿Tiene razón?

A diferencia del inicio de su ciclo, el Tri de Gerardo Martino no es garantía de poder lograr llegar al quinto para de la Copa del Mundo de Qatar 2022. No solo su atacante estrella no está en su mejor momento, sino que además el juego que quiere desarrollar en el seleccionado nacional está muy lejos de esto debido a que genera muy pocas jugadas de gol.

Por otra parte, mientras la discusión en torno a la selección de México se centra en Chicharito Hernández, David Faitelson habló de la actualidad de los mejores futbolistas nacionales. Según el reconocido periodista de ESPN el atacante de Los Angeles Galaxy no se encuentra entre los más importante de la actualidad, a diferencia de Edson Álvarez, Hirving Lozano, Jsesús Corona y Raúl Jiménez.

“El mejor futbolista mexicano de la actualidad sigue siendo Raúl Jiménez. ¿Por qué? Porque Juega en un nivel, en una liga, donde no están ni Edson Álvarez, ni Hirving Lozano, ni ‘Tecatito’ Corona”, expresó el reportero en Twitter. Y agregó: “La principal preocupación de Gerardo Martino debe estar enfocada en quien hará los goles para la selección mexicana. Le urge recuperar al Raúl Jiménez que alguna vez fue. El tiempo corre en contra”.

Posible alineación de México ante Uruguay

A las 21:00 México enfrentará a Uruguay en un amistoso de cara a la Nations League de la Concacaf y a la Copa del Mundo. De esta manera, el Tata Martino formaría con un 4-3-3 conformado con: Guillermo Ochoa en la portería; en la defensa Jorge Sánchez, Néstor Araujo, César Montes y Gerardo Arteaga; en el mediocampo Héctor Herrera, Edson Álvarez y Erick Gutiérrez; en el ataque Jesús Corona, Raúl Jiménez y Alexis Vega.