El arribo de mexicanos a Europa cada vez es más habitual, pero eso no ha evitado que todavía no sean suficientes los aztecas que jueguen en ligas del Viejo Continente. Y es que su desempeño en territorio europeo no sólo depende ellos, sino también del gusto del cuerpo técnico, situación que pudo aquejar al tricolor Erick Gutiérrez, quien confesó en Exclusiva para Bolavip México, que esta situación terminó por estresarlo y habría sido un detonante para sus lesiones.

"La verdad siempre me he cuidado bastante, todo el tiempo me estoy cuidando mucho. Hago ejercicios para no lastimarme, pero bueno creo que esto es parte del futbol. Son lesiones que tienen que pasar, muchas veces no entendía la razón por la que me estaba lesionando si me estaba cuidando bien, me alimentaba correctamente", señaló Gutiérrez, quien ha vuelto a la regularidad con el PSV.

"Me estresaba de más, a lo mejor era eso, el no jugar me estresaba. Y es que yo sabía que podía dar más, que podía estar como titular, y no estaba. Pero al final conseguí relajarme y empecé a hacer lo que sé hacer. Trabajar para mi y solita llegó la oportunidad y ahorita me siento más fuerte, intenso, eso me ayuda, logré adaptarme al futbol de aquí y al ritmo de acá y eso me ayudó bastante", dio a conocer para Bolavip México el tricolor.

Pide irse con su técnico

El canterano de los Tuzos de Pachuca apenas tiene un año restante de contrato con el PSV, por ello aprovechó para platicar con Bolavip México y en exclusiva reveló que le gustaría ser parte del cambio de su entrenador Roger Schmidt, quien anunció que dejará al equipo holandés a finales de esta temporada, lo que de acuerdo a medios europeos lo ubican en el Benfica.

"Claro que lo voy a extrañar, ahora que decida irse será un duro golpe porque estamos jugando bien y me hubiera gustado que se quedara para la próxima temporada. Espero que me lleve a donde vaya a ir. Se dice en las redes sociales que se iría al Benfica, hasta ahora no nos ha dicho nada pero es lo que ha salido de información", apuntó el futbolista tricolor, quien todavía tiene un calendario por cumplir con el estratega.