Werevertumorro es uno de los youtubers mexicanos más populares, marcando a una generación por su forma de innovar y crear contenidos. Hoy, está metido de lleno en los deportes, haciendo su propio podcast.

En el mismo, se dedica a hablar con futbolistas y personalidades del deporte, aprovechando este sábado 10 de septiembre para charlar en Países Bajos con Santiago Giménez, flamante delantero del Feyenoord.

Por lo que pudieron presumir los dos en sus redes sociales, la grabación fue bastante buena. Sin embargo, ocurrió un incidente desafortunado que terminó por hacer enfurecer a Gabriel Montiel, sin importar el país en el que se encuentra.

Werever contó que le robaron sus pertenencias en el hotel de Países Bajos, esperando recuperarlas próximamente, sabiendo que está próximo a regresar al país: "Es la primera vez que me pasa. Acabo de regresar a mi hotel y no están mis cosas en mi cuarto. No están. Y si las encuentran me lo mandan a Mexico, según. Mi check out es mañana. Te lo juro que ando ardido con ganas de llevarme la secadora y la plancha", dijo.

Habitual con los mexicanos en Europa

En los últimos meses, se pudo ver al famoso creador de contenido con futbolistas como Gerardo Arteaga o Erick Gutiérrez, haciendo entrevistas en las cuales gracias a su tono informal, los jugadores muestran un lado suyo poco conocido. Seguramente en próximos días estrenará el capítulo con el Bebote.