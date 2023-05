Napoli no hizo su mejor partido, pero consiguió el resultado que tanto necesitaba: igualaron ante Udinese por 1-1 y de esta manera sumaron ese punto que les permite consagrarse campeones de la Serie A, luego de 33 años de sequía.

Una vez asegurado el Scudetto, los Gil Azzurri deben comenzar a planificar todo lo referente a la próxima temporada y uno de los temas más importantes para la directiva es el futuro de Hirving Lozano, pretendido por varios clubes.

Y es que el Chucky solo tiene un año más de contrato, por lo que el Napoli debe llegar a un acuerdo para que el mexicano no se marche gratis. A pesar de que los rumores apuntan a su posible salida, Lozano sorprendió al revelar sus intenciones.

“Me encantaría seguir en Napoli, me han aceptado de la mejor manera. Hay cuestiones que uno no puede controlar, pero ojalá que lleguemos a un acuerdo (...) Sí me gustaría seguir aquí. He hecho grandes cosas y ojalá que podamos seguir muchos años aquí”, dijo en entrevista con André Marín.

Tiene el respaldo de Spalletti

A pesar de no haber tenido los mejores números en una temporada, Lozano cuenta con la confianza de Luciano Spalletti, director técnico de los Gil Azzurri que destacó la importancia del mexicano en la plantilla del conjunto italiano.

“Lozano es un jugador fuerte, un chico con carácter que tiene esa garra para jugar, su personalidad, lo han puesto en este nivel. Tiene la garra para los partidos importantes, ha entregado este año su madurez, su fuerza”, comentó Spalletti a ESPN.