AEK Atenas protagonizó una remontada inolvidable ante Aris Salónica, rival al que venció por 2-1 para quedar a un paso de consagrarse campeón de la Superliga de Grecia, gracias al tropiezo que tuvo Panathinaikos ante Olympiacos.

El partido no comenzó de la mejor manera para los dirigidos de Matías Almeyda, pues Andre Gray no falló desde el punto penal a los 17'. Sin embargo, la reacción del AEK Atenas no se hizo esperar y rápidamente lograron la igualdad.

Y es precisamente en ese momento cuando Orbelín Pineda hizo acto de presencia. El Maguito metió una asistencia en profundidad para Tom van Weert, quien se encargó de finalizar la jugada con un remate que dio paso a la remontada.

Ya en la segunda mitad, el AEK Atenas concretó la remontada por medio de Steven Zuber antes del descanso. Los tres puntos no se le escaparon al equipo de Pineda y ahora dependen de sí mismos para consagrarse campeones de liga.

¿Qué necesita el AEK Atenas?

Luego de los tres puntos conseguidos frente al Aris Salónica, el AEK Atenas solo necesita un empate en la última fecha contra Volos NFC para conquistar el título. Un nuevo traspié del Panathinaikos también le serviría a los de Orbelín.