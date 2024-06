Hirving Lozano dejará su estadía en Europa, y volverá al continente para jugar en San Diego FC. De hecho, ya fue presentado en la nueva franquicia de la MLS. Y a falta de algunos meses para su incorporación definitiva, Chucky abrió las puertas a otros mexicanos, incluido Guillermo Ochoa.

Hablando sobre el portero, su futuro es incierto. Luego de una última temporada en Salernitana, en la cual terminó siendo suplente en muchas ocasiones, Memo está en busca de nuevos aires. Y uno de los rumores más fuertes es el que lo vincula con el nuevo equipo de la Major League Soccer.

Hirving Lozano invita a Guillermo Ochoa a San Diego

Tras ser presentado de forma oficial por San Diego FC, Hirving Lozano brindó diversas declaraciones. Y como no podía ser de otra forma, los rumores condujeron a que el delantero fuese preguntado acerca de una posible llegada de Ochoa para el inicio de la próxima temporada.

“Sí, sin duda, tiene las puertas abiertas”, respondió con contundencia Lozano. De esta forma, Chucky deja bien en claro que la posible llegada de Guillermo Ochoa en 2025 es de su agrado. Y claro está que la llegada del por ahora jugador del PSV será un incentivo tanto para Memo como así también para cualquier otro mexicano.

Y en ese sentido, Hirving Lozano añadió: “En este momento no puedo empezar a hablar de eso. Me gustaría que vinieran más mexicanos, el proyecto es importante y sí me gustaría que vinieran más mexicanos. Todos son bienvenidos, tienen las puertas abiertas”.

¿Cuándo comenzará a jugar San Diego FC en la MLS?

Con su incorporación a la liga ya confirmada, San Diego FC tendrá que esperar hasta la temporada 2025 para ingresar en la MLS. De esta forma, los próximos meses serán de preparativos, tanto en la plantilla como en muchos otros aspectos.