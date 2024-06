Chucky Lozano no pudo contener las lágrimas al hablar acerca de lo que significa Enrique Meza para él.

Momento emotivo: Hirving Lozano no puso evitar las lágrimas al hablar sobre Enrique Meza

Hirving Lozano ha sido uno de los grandes protagonistas dentro del futbol mexicano durante los últimos días. Sin ir más lejos, el atacante hizo su presentación en San Diego FC, su nuevo club, con una rueda de prensa. Y en la misma, no pudo evitar las lágrimas al hablar sobre Enrique Meza.

Este último fue quien hizo debutar a Chucky hace ya más de una década. Es por eso que el entrenador representa mucho para el delantero, quien ha tenido varios años en la elite europea. Por tal motivo, Lozano no pudo contener las lágrimas al hablar sobre el Ojitos.

Hirving Lozano rompe en llanto al hablar sobre Enrique Meza

“He tenido una relación súper bonita con el profe Meza. Para mí es como…”, dijo Lozano antes de tener que interrumpir sus palabras por la gran emoción. Y tras tomarse algunos segundos para recuperar la compostura, continuó: “Es como un padre en el futbol”.

“Siempre me ha seguido. Trato de tener mucha comunicación con él. Desde Italia hemos tenido comunicaciones muy bonitas, y todos los días me da un consejo diferente”, expresó Hirving a continuación. Resulta que, pese al paso del tiempo, Lozano no olvida lo que Meza hizo por él.

“Yo le tengo mucho cariño y pues la verdad es que no tengo muchas palabras para él. Siempre me apoyó desde el inicio. Tengo muchos recuerdos bonitos”, concluyó. De esta forma, Hirving Lozano dejó más que en claro lo que significó Enrique Meza para su carrera, y lo que significa hasta día de hoy.