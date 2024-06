La Selección Mexicana de Jaime Lozano debutará en la Copa América 2024 el próximo sábado 22 de junio, día en el que se enfrentará a Jamaica a las 19:00hs en el Estadio NRG en Texas.

Uno de los referentes de los últimos años que no estará en la cita es Héctor Herrera, quien igualmente se esperaba no ser llamado. Con 34 años y en el Houston Dynamo de la MLS, el centrocampista ya no se encuentra en su mejor versión.

Sin embargo, el volante hizo declaraciones sobre lo que le deparará a México en la Copa América y también habló sobre la sorpresiva ausencia de Chucky Lozano, su ex compañero en el Tri, en la nómina de Jaime Lozano.

Héctor Herrera criticó a Jaime Lozano por no convocar a Chucky Lozano

“Me sorprende por lo del Chucky Lozano, obviamente porque un jugador que milita en Europa y no es considerado me pareció un poco raro. Lo mío no porque a los jugadores de la MLS los toman menos en cuenta y venía saliendo de la lesión y me lo esperaba”, expresó Héctor Herrera en una entrevista con Diario Récord.

Héctor Herrera y Chucky Lozano (Imago7)

Chucky Lozano aún continúa siendo uno de los futbolistas más destacados de México y recientemente fue campeón de la Eredivisie con el PSV, pero Jaime Lozano decidió no tenerlo en cuenta para la Copa América.

Por otro lado, Héctor Herrera habló del presente del Tri: “Ustedes (prensa) y la gente pidieron un cambio generacional y ahora que se está haciendo hay que tener paciencia y aguantar el proceso de perder contra Uruguay 4-0, perder contra Brasil y de lo que pueda pasar en la Copa América”, manifestó el volante de 34 años.

Los partidos de Fase de Grupos de México en la Copa América 2024

Jornada 1: México vs. Jamaica | 22 de junio a las 19:00hs | NRG Stadium, Houston, Texas.

| 22 de junio a las 19:00hs | NRG Stadium, Houston, Texas. Jornada 2: Venezuela vs. México | 26 de junio a las 19:00hs | SoFi Stadium, Inglewood, California.

| 26 de junio a las 19:00hs | SoFi Stadium, Inglewood, California. Jornada 3: México vs. Ecuador | 30 de junio a las 18:00hs | State Farm Stadium, Glendale, Arizona.