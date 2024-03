En las últimas semanas, México sumó un nuevo jugador en Europa: Juan Carlos Cortez, quien se sumó a las filas de Sevilla. Por supuesto, no se trata de un traspaso menor, ya que hay un nuevo futbolista mexicano en el viejo continente. Y después de un tiempo de haber llegado, el joven habló sobre varios temas.

Varios días atrás, se oficializó la llegada del futbolista de 18 años al conjunto español, procedente de Necaxa. Como era de esperar, la noticia generó gran repercusión, sobre todo por la importancia de tener jugadores mexicanos en los mejores clubes del fútbol europeo.

Es por eso que las miradas ya se posaron sobre Juan Carlos Cortez, y hay gran expectativa sobre lo que pueda llegar a hacer. Y luego de algunas semanas de haber arribado a Sevilla, el jovencito brindó una entrevista con ‘La Cantera’, programa del club, en la cual habló sobre diferentes temas y, además, resaltó la importancia de su llegada a Europa para México.

El balance de Cortez sobre sus primeras semanas en Sevilla

“En las tres semanas que he estado aquí me han arropado muy bien. Ahorita estoy conociendo poco a poco la ciudad”, comentó en primer lugar. Acto seguido, y en relación a su adaptación, agregó: “Es muy importante adelantarte un poco. He llegado antes de que acabe la temporada, eso me beneficia para en el siguiente torneo ya estar bien y enfocado desde el principio”

La importancia de destacar en Europa para Juan Carlos Cortez

El joven no dejó pasar por alto el hecho de poder defender el mismo escudo que defendieron Miguel Layún, Chicharito Hernández y Tecatito Corona, entre otros, en el pasado. “Es muy bonito llegar a un equipo donde han pasado varios jugadores mexicanos y ojalá ya pueda ser otro”, comentó al respecto.

Pero, además, el futbolista de 18 años resaltó la importancia de destacar en el club español para, de esa forma, abrirles las puertas a más compatriotas: “Significa que tengo que hacerlo de la mejor manera posible para que haya más mexicanos que puedan llegar a grandes clubes como el Sevilla”.

Juan Carlos Cortez y su visión a futuro

“Me veo en un corto plazo en el Sevilla Atlético y hasta entrenado con el primer equipo. Siempre se me han cumplido los sueños y espero que siga así. Siempre tuve el sueño de venir a Europa, se ha logrado y el siguiente paso es llegar al primer equipo. Me veo capacitado por las herramientas que te dan aquí y te hacen pensar que puedes y debes”, afirmó.