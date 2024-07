Santiago Giménez y Feyenoord protagonizaron un partido para el olvido ante Benfica en Lisboa. En el marco de un amistoso preparatorio para la temporada 2024/2025, los neerlandeses, con el atacante mexicano como titular, cayeron por 5-0 en lo que fue su anteúltimo encuentro de preparación.

Más allá del abultado marcador, vale destacar que el resultado podría haber sido incluso peor para los de Rotterdam. Esto se debe que, cuando apenas habían transcurrido 20 minutos de partido, ya iban perdiendo ¡4-0! Más tarde, sobre el final del tiempo regular, el delantero brasileño Artur Cabral puso cifras definitivas.

Santiago Giménez disputó 60 minutos en la goleada sufrida por Feyenoord. (Imago)

Los números de Santiago Giménez a lo largo del encuentro estuvieron a tono con el rendimiento de su equipo. El surgido en Cruz Azul apenas pudo disparar una vez a puerta en 60 minutos antes de ser reemplazado por el japonés Ayase Ueda.

Luego de esta dura derrota, el conjunto en el cual milita el Chaquito jugará ante el Mónaco francés el próximo miércoles 31 de agosto. Posteriormente, comenzará su temporada de manera oficial en la Supercopa de los Países Bajos ante PSV el domingo 4 de agosto.

¿Se queda en Feyenoord?

Uno de los interrogantes sobre Santiago Giménez tiene que ver con su futuro en Feyenoord. A pesar de que en las últimas semanas distintos reportes dieron cuenta que el nombre del delantero era del interés de importantes clubes europeos, tales como Milan, Tottenham y Atlético de Madrid, entre otros, todo parece indicar que, por el momento, permanecerá en De Kuip.

Al respecto, en una entrevista brindada al medio neerlandés Algemeen Dagblad, el ariete afirmó: “Entiendo todas las preguntas, pero mi futuro está en manos de Dios. No tengo ni idea dónde jugaré en unas semanas. Tal vez solo en el Feyenoord, No tengo problemas para concentrarme en eso. Solo cuando Dios quiera que me vaya, entonces me iré”.

Santiago Giménez afirmó que aún no sabe dónde jugará la próxima temporada. (Imago)

En adición a esto, Dennis Te Kloese, director general de la institución, aseguró que deberá ocurrir “algo muy especial” para que Giménez emigre del club.

