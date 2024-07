En la previa de una nueva temporada que está a punto de comenzar, Feyenoord se prepara para afrontar la Eredivisie y también su participación europea en la Champions League. En ese sentido también el plantel se pone a tono para el inicio de la actividad oficial.

En las últimas semanas, varios rumores salieron a la luz de la mano de una posible salida de Santiago Giménez. Milan, Tottenham, incluso Atlético Madrid, fueron clubes que se mencionaron como posibles destinos del artillero mexicano. Sin embargo, nunca se llegó a concretar algo de manera seria.

El jugador ya realiza la pretemporada con sus compañeros del Feyenoord en Austria. [Foto Redes Sociales]

En entrevista con Algemen Dagblad, Giménez fue consultado por su futuro. “Entiendo todas las preguntas, pero mi futuro está en manos de Dios. No tengo ni idea de dónde jugaré dentro de unas semanas”, comentó. Y agregó: “Tal vez solo en el Feyenoord. Y no, no tengo problemas para concentrarme en eso. Solo cuando Dios quiera que vaya, entonces iré”.

Con lo dicho, el jugador está 100% enfocado en la entidad neerlandesa y solo cambiará al rumbo si la oferta que llegue es beneficiosa tanto para el club como para el jugador. No está en las prioridades un cambio de aire en esta temporada 2024/25.

¿Giménez tendrá lugar en el Feyenoord 2024/25?

Cabe recordar que el club de Róterdam tiene nuevo director técnico ya que Arne Slot es nuevo entrenador del Liverpool de Inglaterra. En su reemplazo arribó Brian Priske, sobre quien Giménez mencionó que le atrae su propuesta de juego: “Tengo buenas sensaciones con el entrenador”.

