No es Cruz Azul: Santiago Giménez revela en qué equipo latinoamericano sueña jugar

Santiago Giménez fue la última gran figura a nivel mundial que tuvo Cruz Azul. Salido de su cantera, el delantero brilló en la Liga MX y fue vendido al Feyenoord de la Eredivisie. Actualmente, también es uno de los mejores jugadores de ese equipo.

A sus apenas 22 años, el futuro del argentino naturalizado mexicano lo posiciona entre las mejores ligas del mundo y es que ya ha recibido sondeos de diferentes equipos. Sin embargo, el propio goleador fue quien declaró en qué club sueña jugar. Habló de un equipo latinoamericano que, extrañamente, no es Cruz Azul.

¿En qué equipo sueña jugar Santiago Giménez?

En una entrevista con el medio deportivo El Futbolero, el hijo del Chaco hizo su gran revelación: “Me gustaría jugar en Boca. Mi papá jugo ahí y desde niño me inculcó la pasión por Boca“.

Igualmente, aclaró que no habla en el corto plazo: “Primero quiero hacer mi carrera en Europa, quiero disfrutar. Después si se da, obviamente que me gustaría“.

Por otra parte, hizo una comparación con La Noria: “La gente piensa que tengo que ser de Cruz Azul o de Boca, soy de los dos, son países diferentes. Mi padre me inculcó ser de Boca pero a mí personalmente me tocó vivir en Cruz Azul y me hice hincha. Soy fanático de los dos“.