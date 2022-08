A pesar de sus múltiples esfuerzos el conjunto de Los Ángeles Galaxy no ha conseguido tener la regularidad esperada en lo que va de esta temporada de la Major League Soccer, situación que pone en riesgo su boleto a los Playoffs, y eso ha derivado en la autocrítica del futbolista mexicano Javier “Chicharito” Hernández, quien analizó lo que le ha faltado a su escuadra para salir adelante con buenos resultados.

"No hemos tenido consistencia. Lo he venido diciendo durante mucho tiempo. Comenzando por mí en lo individual, y también en lo grupal. Nos hace falta mucha consistencia. Todo es duro. jugamos contra San Jose, fue duro y perdimos. Jugamos luego contra Seattle, fue duro y empatamos. Fuimos a Charlotte a comienzos de temporada, fue duro, y ganamos", señaló el tricolor en conferencia de prensa, y aprovechó para destacar que no han sabido aprovechar las oportunidades como equipo.

"Tienes una ventaja pequeña cuando juegas en casa, pero si no sabes cómo manejar y cerrar partidos, eso no importa. Vamos a jugar en New England en césped artificial y luego vamos a Toronto. Son viajes largos. Pero sí, estamos preparados, y buscaremos los tres puntos en cada partido", apuntó el delantero mexicano, quien de acuerdo a sus señalamientos es clave que comiencen a ganar como se debe.

"Todos estamos en esto. Todos necesitamos mejorar ofensivamente y en defensa. Pero, por supuesto, no podemos marcar tres goles y no ganar el partido. La justicia no importa en el fútbol. En el fútbol debes intentar mantener tu arco en cero tanto como puedas", destacó Hernández, quien también confía en que el arribo de Martín Cáceres sea más que positivo al plantel californiano.

"Sabemos toda la experiencia que tiene. Él quiere ser parte de su selección en el próximo Mundial y eso individualmente significa mucho. Aparte de su talento, él va a traer esa experiencia para resolver algunas situaciones dentro de la cancha. Eso es lo lindo del futbol: te preparas al 100 por ciento, pero a veces debes improvisar, tanto adelante como atrás. Él nos va a dar experiencia, nos va a ayudar a conectar, seguro".