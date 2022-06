Las cosas para Eduardo 'Chofis' López no están siendo nada sencillas. En medio de rumores sobre su posible salida del San Jose Earthquakes de la Major League Soccer, el propio exfutbolista de las Chivas de Guadalajara dio a conocer cuál es el verdadero motivo que lo tiene inactivo con el equipo estadounidense, pues de acuerdo al atacante mexicano habría sufrido un robo en su visita a México.

Por medio de sus redes sociales, el jugador conocido como “La Chofis”, dio a conocer que fue víctima de la delincuencia mientras se encontraba vacacionando en México al visitar a su familia y amigos, revelando que entre las cosas que se llevaron los delincuentes estaban su visa y su pasaporte, documentos que necesita para entrar a Estados Unidos y poder trabajar sin contratiempos con el equipo de la MLS.

"Hola a todos, gusto en saludarlos. Quisiera comunicarles que no he podido jugar, ni mucho menos estar con mi equipo, ya que vine a Guadalajara unos días y sufrí un asalto, me robaron todas mis pertenencias incluyendo mi visa y pasaporte, por lo cual no me he podido regresar. Ya estoy en el proceso para poder tramitar todo lo más rápido posible, es por eso que les mando este mensaje, gracias", así se lee en su storie de Instagram.

López también decidió acabar con los rumores que lo señalan como la próxima salida del conjunto del San Jose Earthquakes, por lo que desmintió dichas teorías que aseguran que dejara dicha escuadra y que hay ruptura: "A veces nomás hablan por hablar, pero es bueno que lo dijera para que supieran por qué", apuntó el jugador, quien ya tendría que estar en Estados Unidos para ultimar detalles de cara a la próxima temporada.

Cabe recordar que Eduardo ha sido vinculado con diversos equipos de la Liga MX que estarían interesados en ficharlo, entre ellos Cruz Azul y su antiguo club, las Chivas de Guadalajara, pues sería un refuerzo de gran interés en el futbol mexicano donde ya se ha probado con anterioridad antes de probar suerte en el balompié estadounidense.