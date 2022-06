Ronaldo Cisneros reveló que el equipo del Rebaño Sagrado no le dio los minutos que merecía dentro del campo de juego.

Estrella de la MLS arremete contra Chivas por no darle los minutos que merecía

El mexicano Ronaldo Cisneros se encuentra viviendo un gran momento de su carrera con el Atlanta United de la MLS, pues teniendo como guía al entrenador tricolor, Gonzalo Pineda, el exfutbolista de las Chivas de Guadalajara ya suma cuatro goles con el equipo y se ha vuelto pieza clave en el equipo, pero no todo ha sido miel sobre hojuelas para el futbolista pues ha pasado por momentos complicados, y más cuando estaba en el Rebaño Sagrado.

De acuerdo al delantero de los Five Stripes, su salida del chiverío se dio por un cúmulo de situaciones y aseveró que a pesar del empeño que le puso a cada entrenamiento no pudo tener los minutos que merecía portando los colores de la escuadra rojiblanca, confesando que no fueron justas las formas en las que se le retribuyó su esfuerzo tanto dentro como fuera de la cancha, así lo reveló en entrevista para Marca.

"Pues la verdad no sabría decirte, fueron muchas situaciones, muchos cambios de entrenadores, tuve que salir a préstamo en un par de ocasiones. Yo siempre trabajé de gran manera y siempre estuve listo para tener los minutos que creo que merecía, el fútbol es así muchas veces trabajas y trabajas y la oportunidad se abre en otro lado y creo que la oportunidad se me dio en Atlanta".

Por lo pronto, Cisneros espera y desea que se haga válida la opción a compra por parte del Atlanta United, pero en caso de que no se consiguiera, el tricolor buscaría quedarse en cualquier equipo de la MLS: "La verdad desde que llegué acá me dio muchas ganas de quedarme mucho tiempo, pero acá estoy contento hoy en Atlanta", además de que aprovechó celebrar el arribo de su compatriota Raúl Gudiño al Atlanta United debido a que es un jugador de gran nivel.

"Cuando uno está lejos de su país, siempre tener paisanos, te ayuda te ayuda a estar más cómodo, que sientas que tienes alguien más cómodo, aunque no sea familia, ya nos había tocado compartir momentos en Chivas. Llega a sumar (Gudiño), es un jugador muy talentoso y él es un gran portero que juega en Europa, seleccionado nacional pues obviamente llega a aportar al equipo, más competencia y aunque sea portero ayuda a que los demás subamos nuestra competencia".