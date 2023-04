El 2023 está siendo un año bastante complicado para Chicharito Hernández, quien solamente pudo sumar un puñado de minutos en la temporada. Evidentemente, para Los Ángeles Galaxy es una gran desventaja no poder contar con una de sus máximas figuras. Por lo tanto, en lo que va de la MLS, aún no han logrado obtener una victoria.

Más allá de que es cierto que el equipo de Greg Vanney no está mostrando un gran rendimiento, la ausencia del mexicano es muy visible dentro del equipo. Es por esa razón que se encuentran 13° en la Zona B de la Major League Soccer. Sin dudas está siendo un inicio de torneo bastante turbulento para uno de los clubes más importantes de la liga.

Ante este contexto, está claro que los aficionados no se encuentran contentos con la actualidad del equipo y las críticas comenzaron a llover. "Estoy feliz de estar de regreso, para ser honesto estaba algo cansado de estar afuera y del ruido que hay alrededor del equipo. Pero es solo ruido, la gente puede dar su opinión", comentó Chicharito Hernández.

Además, el delantero de 34 años agregó: "Si ellos vienen y están acá o no, yo en el terreno de juego me voy a seguir partiendo la madre por esta institución, voy a seguir dando todo por este escudo, obviamente nos ayuda tener las gradas llenas, pero si desean no venir igual tenemos que dar lo mejor en la cancha".

Está claro que la situación en los Galaxy se encuentra lejos de ser la mejor, pero Chicharito tiene en claro que debe encontrar su mejor versión. Después de varias semanas sin poder sumar minutos, necesita recuperar el ritmo de competencias. El principal objetivo del atacante es poder revertir esta situación y comenzar a escalar posiciones en la tabla.