La controversia continúa aquejando al mexicano Javier “Chicharito” Hernández, quien después de que se ha encontrado desde 2018 fuera de las convocatorias de la Selección Mexicana, lo que derivó en diversas opiniones sobre si continúa en óptimas condiciones para seguir jugando en Primera División, a lo que el futbolista tricolor fue contundente, pues actualmente estaría viviendo un segundo aire en la MLS.

De acuerdo al canterano de las Chivas de Guadalajara, quien se encuentra peleando la cima de goleo de la liga, resaltó que su futuro podría ya tener un periodo tentativo para su final, así lo dio a conocer en conferencia de prensa, pues señaló que su cuerpo podría ser el que no le ayude para seguir adelante, por lo que para él todo dependería de eso, así que da un pronóstico de cuándo podría colgar los botines.

"Sí me veo retirado a un mediano plazo, sería lo más congruente que podría decir. A largo plazo, me imagino unos 10 o 15 años, yo creo que el cuerpo ya no me daría. Quién sabe, tengo 33, sí me da mi cuerpo, me está respondiendo de la manera que tiene que responder, porque también soy una persona muy exigente conmigo mismo. La verdad no lo sé, pero sí me veo a mediano plazo, aunque quién quita, uno nunca sabe, acabando esta temporada me retiro”.

Y es que, para Javier, ex jugador del Manchester United y Real Madrid, el momento que vive es óptimo pues su cuerpo lo ayuda a estar en la mejor forma posible, por lo que incluso señaló que podría mantenerse 10 años activo, pero tampoco descarta que podría dejar las canchas acabando la actual temporada, por lo que reveló que todo dependerá de su cuerpo y las condiciones en las que se encuentre.

"Entonces, si no me siento o si mi cuerpo no me está respondiendo de la manera que creo que puede estar, sería un buen momento para que otro compañero pueda tomar mi lugar. La verdad no lo sé, pero sí me veo a mediano plazo, aunque quién quita, uno nunca sabe, acabando esta temporada me retiro o a lo mejor nos seguimos entrevistando durante 10, 20 años, uno nunca sabe".